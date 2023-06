Spalletti in conferenza: "Fare meglio di così non si può! Per sempre coi napoletani. Ripensamento? No, ma ho detto una cosa ai ragazzi"

Il Napoli batte la Sampdoria e chiude con una vittoria il campionato

Il Napoli batte la Sampdoria e chiude con una vittoria il campionato. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.

È il finale che sognava?

"Più di così non si può, voglio mantenere il ricordo a lungo".

Un bilancio sulle emozioni

"Siamo al massimo del piacere, della felicità, della bellezza. È tutto incredibilmente bello, spero di mantenerla così luccicante per più tempo possibile".

Cosa resta di questa esperienza?

A Napoli ho imparato molte cose. Nessuno potrà interporsi nel sentimento che c'è tra me e questa città. Sarò sempre al fianco di Napoli e dei napoletani".

Ha pensato per un attimo di cambiare la sua decisione?

"Io sono uno che si impegna al massimo, che non gli scivola tutto addosso. Che devo essere fedele a me stesso, se piaccio o no è un problema degli altri. In questa scelta sono fedele a me stesso. Ci ho pensato bene, poi è chiaro che quando vai a incontrare serate come questa qui ti mettono in difficoltà, nel lasciare una squadra forte come quella che lascio. Lì ci ho pensato molto bene, gli ho detto tutto quello che avevo da dire, dal profondo del cuore. Ho figli grandi come loro, gli ho detto che forse qualche volta ho sbagliato a scrivere la formazione ma per loro ho una stima immensa. Fuori dal calcio possono chiedermi quello che gli pare, gli risponderei come fossero miei figli. Ho ricevuto tantissimo da loro, grazie ai ragazzi".

Dopo Maradona, c'è Spalletti?

"Ci sono tante persone, che hanno lavorato per questo obiettivo. Anche Diego, perchè in molti mi rispondevano sempre 'Che Diego ci protegga'.

Accetterebbe una sfida con una nazionale?

"Ma io non ho preclusioni con niente, devo sempre pensare a quello che mi stimola. La nazionale è un lavoro particolarmente stimolante da un punto di vista professionale, perchè ti permette ogni tanto di staccare. Sarebbe sicuramente una bella soluzione, però bisogna capire che tipo di nazionale. Ogni spogliatoio mi dà sempre una grande sensazione, a prescindere dal livello a cui vai ad allenare".

Cosa farà la sera prima della prima partita del Napoli il prossimo anno?

"La partita la guarderò. Non so cosa farò la sera prima, forse un pochino di pensieri ci saranno ma sono cose normali. Sicuramente non guferò il Napoli, perchè io non sono di quella pasta lì. Non sono uno che smette e spera che il Napoli perda, non sono di quelli. State tranquilli, e ve lo farò vedere. Il tempo restituisce tutto".

Il sogno per il futuro e del Napoli

"Di scegliere il meglio per quello che andrò a fare. Al Napoli auguro il meglio, spero che abbia la stessa felicità che mi hanno dato".