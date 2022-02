Spalletti in conferenza: "Inter? Non cambia niente. Osimhen va servito meglio. Siamo tanti, ma non lo siamo mai"

Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa dopo la vittoria di Venezia: "Sconfitta con l'Inter? Noi o siamo forti o non lo siamo A noi non cambia niente. Napoli deve fare il Napoli sempre. Napoli è stata creata per fare Napoli, sapendo affrontare tutte le questioni in giro per il mondo".

Felice per il gol di Osimhen?

"Può fare ancora meglio di quello fatto oggi, noi non l'abbiamo servito al meglio. Il fatto che abbia coraggio è incredibile, ha dato quella craniata con la mascherina che ci ha portato avanti. Ha fatto tutti i duelli aerei, a volte ti potrebbe venire il dubbio dopo l'infortunio che hai avuto. Lui invece è andato su tutto".

Obiettivo è lo scudetto?

"Lo so che voi volete farlo vincere a 17 squadre lo scudetto. Noi dobbiamo avere l'atteggiamento serio, col ghigno di chi vuole vincere tutte le partite. Ci sono però delle squadre forti con cui dobbiamo confrontarci".

Sulla tenuta difensiva

"La difesa ha avuto un periodo dove ha avuto qualche problema, ma poi si sono ripresi. Abbiamo giocato questa gara senza avere cambi in difesa. Si dice sempre siamo tanto, ma in realtà non siamo mai tanti. Anche oggi avevamo solo due difensori centrali a disposizione, ancor di più gli va dato il merito per quello che fanno e per esserci sempre".

Sulla gestione della gara dopo il vantaggio

"L'abbiamo fatto abbastanza bene e ci siamo creati l'opportunità di andare a fare gol".

Il campionato è riaperto?

"L'Inter mi sembra la squadra che ha più potenzialità di tutti. Con questi risultati vengono messe in discussione delle cose, che possono portare nuove difficoltà alle squadre che sono intorno".