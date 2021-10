Spalletti inaugura un centro sportivo ad Acerra: "Insieme siamo più forti! Io sono partito da qui..."

Arrivano ancora parole d'amore per Napoli da parte di Luciano Spalletti, presente nel pomeriggio di ieri all'inaugurazione di un nuovo centro sportivo ad Acerra, un paese dell'hinterland cittadino, per rispondere anche alle domande dei bambini presenti: "Come mi sento da allenatore del Napoli? Mi sento benissimo nella tuta azzurra e spero di poterci fare dentro molti chilometri, e magari se sarete al mio fianco saremo ancora più forti. Anche Osimhen, Koulibaly, Insigne erano bambini come voi, speravano di diventare campioni. Crescendo lo sono diventati"

Spalletti si è poi fermato all'interno del centro sportivo, realizzato dalla Diocesi alle spalle del Palazzo arcivescovile e nato per rappresentare anche un fortino di legalità: "Sono partito da questi campetti, anzi il mio era molto peggiore di questo - le sue parole riprese da Sky - non sono riuscito a diventare un calciatore importantissimo, ma ho continuato ugualmente a credere di poter avere successo nel calcio. Mi sono impegnato molto e attraverso l'impegno ci sono riuscito. Se l'ho fatto io potete farlo sicuramente anche voi. Per noi siete importantissimi, noi stiamo a guardare quello che voi riuscirete a creare e a diventare in futuro".