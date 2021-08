Spalletti lancia il tridente in miniatura: perché Lozano sarà preferito a Petagna

"Almeno un dubbio lasciamolo", ha detto Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Genoa a chi gli chiedeva chi avrebbe scelto per sostituire lo squalificato Victor Osimhen. E la sensazione è che il Napoli si presenterà al Ferraris con l'attacco dei piccoletti: Matteo Politano, Lorenzo Insigne e Hirving Lozano. Anche se l'allenatore di Certaldo non lo assicura, come scrive Tuttosport, che spiega perché è orientato verso il tridente in miniatura:

"E' una mezza pretattica quella di Spalletti che per tutta la settimana ha provato Insigne nel ruolo di punta centrale, con Lozano che dovrebbe partire titolare sul lato mancino. Ma le “sentinelle sul muro”, come il coach ha definito i cronisti che scrutano il campo di allenamento, hanno anche visto che in alcuni momenti in quella posizione è stato utilizzato Petagna. E sarebbe la scelta più logica, essendo l’ex Atalanta una punta centrale, però pare che Spalletti preferisca l’attacco in miniatura per mettere in difficoltà la difesa a 3 del Genoa".