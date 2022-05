Spezia-Napoli 0-3, le pagelle: Ghoulam saluta col sorriso, tutto facile e ottime risposte dalle alternative

Le pagelle di Spezia-Napoli 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meret 6,5 - Un paio di interventi non impossibili e discreta tranquillità. Tutto sommato si fa trovare pronto in vista dei prossimi giorni che saranno decisivi per determinare il suo futuro e quello della porta del Napoli (dall'81' Marfella sv)

Zanoli 6,5 - Più che in spinta si mette in mostra con diverse chiusure ed un paio di diagonali difensive. Ulteriore esperienza e fiducia dopo la convocazione nel gruppo allargato di Mancini.

Juan Jesus 7 - Ritrova il campo e conferma che può essere considerato persino al pari di Rrahmani. Concede poco o nulla a Manaj, difficlissimo da superare in velocità ed anche nei corpo a corpo. Il suo voto celebra in qualche modo anche la miglior difesa del campionato.

Koulibaly 7 - Non perde applicazione nonostante la gara, già di per sé senza grande senso, incanalata sin dai primi minuti. Chiamato spesso ad uscire col pallone per la prima impostazione chiude comunque con un ottimo 96,5% di precisione.

Ghoulam 7 - La gioia del ritorno da titolare all'ultima presenza in azzurro, seguita anche dalla soddisfazione per aver tenuto fisicamente quasi fino alla fine. Qualche buono spunto, senza strafare a risultato acquisito.

Demme 7 - Schierato titolare, conferma la grande professionalità facendosi trovare in buone condizioni fisiche. Gestisce bene palla, la gara lo favorisce, ma si butta spesso anche dentro e trova pure la gioia del gol (dall'81' Anguissa)

Lobotka 7 - Gestione di alto livello, come al solito, chiudendo quasi a 100 tocchi e con un altro 96% di precisione che lo tiene in vetta al campionato nella speciale classifica

Politano 7 - Pronti-via trova subito il sinistro all'angolo che gli è mancato per quasi tutta la stagione. E' vivace, brillante, spinge tante transizioni e chiude col sorriso una stagione non sempre semplice per lui (dal 67' Insigne sv - una ventina di minuti senza strafare, a gara ampiamente finita, per salutare definitivamente la maglia azzurra della squadra del suo cuore)

Zielinski 6,5 - Torna titolare e torna anche al gol, chiudendo una gara senza storia con un tiro secco senza pensarci troppo. Qualche passo in avanti anche sul piano del gioco, favorito forse dalla prestazione della squadra, poi cala un po' alla distanza (dal 68' Mertens sv - Entra a partita finita, ma è subito nel vivo del gioco, cercando spesso Osimhen nel cuore dell'area)

Elmas 6,5 - Parte da sinistra, stringendo molto verso il centro del campo. Chiude buone giocate e il campionato di grande crescita lo candida tra le possibilità per sostituire Insigne insieme a chi arriverà.

Petagna 7 - Dopo una lunga inattività si fa trovare pronto, in buonissime condizioni. Tiene botta fisicamente, ma mette in campo anche qualità, come in occasione dell'assist per Demme quasi da calcetto, con lo scavetto in mezzo a due avversari (Dal 69' Osimhen sv - A partita ampiamente finita non si risparmia, dettando la profondità, scattando a ripetizione ed entrando anche a contatto in area)