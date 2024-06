Spinazzola, il Napoli ha deciso di affondare: ecco perché piace a Conte

Una soluzione adatta alle esigenze di Antonio Conte, visto che che sa destreggiarsi su entrambe le corsie.

Scade oggi il contratto di Leonardo Spinazzola con la Roma e termina qui l'esperienza dell'esterno classe 1993 in giallorosso. Il club capitolino non rinnoverà il suo contratto e da domani il giocatore sarà libero di accasarsi a parametro zero ovunque. E in pole position c'è il Napoli, visto che adesso da semplice idea l'operazione Spinazzola è diventata qualcosa in più.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la società azzurra ha avviato i contatti per l'ex Juventus e Atalanta. Un'opzione per la fascia sinistra che sta prendendo sempre più forma, dal momento che è una soluzione adatta alle esigenze di Antonio Conte, visto che che sa destreggiarsi su entrambe le corsie e nel 3-4-3 del tecnico salentino questo giocherebbe sicuramente a suo favore. Il Napoli ha deciso di puntare su Spinazzola e ora si attendono gli sviluppi della trattativa. L'esterno umbro è pronto a una svolta della sua carriera e Napoli è - si legge - la chance per riproporsi da protagonista.