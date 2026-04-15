Spinazzola, la Juve lo corteggia. Tuttosport: "Ci sono due motivi per cui può tornare bianconero"

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Il Napoli guarda in casa Napoli ed in particolare a Leonardo Spinazzola.

Il Napoli guarda in casa Napoli ed in particolare a Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, "in scadenza di contratto al termine di questa stagione, i discorsi con il Napoli per il rinnovo non sono mai decollati". Una situazione che apre inevitabilmente a riflessioni. Il quotidiano evidenzia come "l’esterno va per i 34 anni, la linea di De Laurentiis è di procedere con accordi annuali", mentre il giocatore avrebbe ambizioni differenti: "l’obiettivo del giocatore è di strappare qualcosa in più, continuando poi a restare ad alti livelli". Una distanza che, ad oggi, non sembra facilmente colmabile.

Sempre secondo Tuttosport, "non avrebbe pretese su minutaggio, né occasioni", dimostrando anche affidabilità fisica: "ha già dimostrato di aver superato brillantemente qualche acciacco di troppo".

Da qui nasce una riflessione in casa Juve: "classica occasione, dunque. Perché privarsene?". Il giocatore, infatti, rappresenterebbe un vantaggio tecnico e burocratico: "sarebbe per di più un CTP, cioè Club Trained Player, formato nel settore giovanile bianconero. Non occuperebbe posto nelle liste, almeno in Serie A".