Spinazzola, le presenze parlano per lui: il Napoli ci prova, ma senza fretta

Leonardo Spinazzola è un’occasione che si può presentare dal 30 giugno, quando gli scadrà il contratto con la Roma.

"Non ha rinnovato ed è in cerca di una nuova squadra, l’esterno umbro che ha 31 anni, ma tanta corsa nelle gambe. Nel centrocampo di Antonio Conte è perfetto per la fascia sinistra, capace di coprirla tutta. Era stato frenato dal gravissimo infortunio agli Europei vinti a Wembley nel 2021 e negli ultimi tre anni ha dovuto fare i conti con gli strascichi fisici, ma la presenze parlano per lui: 36 nell’ultima stagione, 40 in quella precedente. Senza fretta di chiudere la trattativa, può essere un tassello in più per il Napoli che verrà. A costo zero".