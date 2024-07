Spinazzola, una richiesta di Conte: domani visite mediche, martedì sarà al raduno

Leonardo Spinazzola è pronto a legarsi al Napoli per le prossime due stagioni. L'esterno mancino svincolatosi dalla Roma alla naturale scadenza del contratto ha trovato l'accordo con il club azzurro e sarà probabilmente il primo rinforzo che sarà ufficializzato dal club azzurro. A riferirlo è il Corriere dello Sport:

"Spinazzola, che arriva da svincolato agli ordini di Antonio Conte, è stata una richiesta esplicita dell'allenatore salentino, che cercava un esterno a tutta fascia sulla sinistra, ma all'occorrenza anche a destra. il programma . Sosterrà le visite mediche domani e martedì sarà a Castel Volturno per il primo raduno e i primi allenamenti, in attesa di partire per il ritiro di Dimaro (11 luglio). Il tutto, ovviamente, soltanto dopo la firma del contratto e il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis".