Spinazzola, visite mediche concluse: già nel pomeriggio sarà a Napoli

L’esterno si è svincolato dalla Roma lo scorso 30 giugno e con i partenopei firma un contratto biennale, quindi con scadenza nel giugno 2026.

Il laterale Leonardo Spinazzola ha da pochi minuti completato le visite mediche a Villa Stuart. Svincolato, l'ex terzino della Roma s'è accordato col Napoli per le prossime due stagioni e già nel pomeriggio sarà in città per iniziare la sua nuova avventura partenopea.

I dettagli del contratto di Spinazzola

