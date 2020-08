Sportitalia - Allan vuole solo l'Everton e sarà accontentato: offerta da oltre 30mln, i dettagli

Tra i principali nomi in uscita in casa Napoli resta quella di Allan e per Alfredo Pedullà il suo futuro è già scritto: andrà all'Everton. L'esperto di mercato di Sportitalia, tramite il suo sito ufficiale, ha raccontato le ultime di una trattativa che va avanti (siamo ad una offerta quasi 28 milioni di euro come base fissa) e potrebbe esserci avvicinata alla definizione nelle ultime ore:

"Sia fatta la sua volontà: Allan vuole l’Everton, in qualche modo sarà accontentato. L’ultima offerta del club inglese è 25 milioni di sterline più 4-5 di bonus. Siamo non lontanissimi dai 35 milioni di euro, il Napoli chiede 40. Si continuerà a trattare, Allan vuole solo l’Everton".