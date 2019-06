Sportitalia - Assalto del Milan per Veretout e Mario Rui! Contatti col Napoli per chiudere: i dettagli

Milan in pole position per Jordan Veretout dopo aver chiuso per Krunic. Ma non solo. Il primo nome per la fascia è Mario Rui, ci sono stati dei contatti col Napoli, la società rossonera vuole chiudere. Il motivo? Giampaolo, che sarà il nuovo allenatore, ha allenato Mario Rui ai tempi dell'Empoli. Lo riporta Alfredo Pedullà nel corso di Speciale Calciomercato su Sportitalia. Ecco quanto scrive il giornalista sul suo sito ufficiale: "Giampaolo ha sciolto le riserve per il laterale sinistro: il primo della lista è Mario Rui, un profilo che piace molto a Giampaolo visto che lo ha allenato e apprezzato. Ci sono stati i primi, proficui, contratti con il Napoli. E ovviamente il portoghese metterebbe il Milan in cima alla lista delle preferenze".