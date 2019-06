Sportitalia - Distanza con l'Atletico, Hysaj aspetta Sarri. Sondaggio anche della Roma: la situazione

Elsid Hysaj sta preparando il giorno più importante della sua vita: venerdì in Albania sposerà la compagna Fiorenza, poi aspetterà notizia di mercato. Quasi sicuramente andrà via dal Napoli, una scelta ormai fatta. L’Atletico Madrid ci ha provato, ma c’è distanza. E soprattutto Hysaj spera di andare alla Juve, sa di essere in cima alla lista di Sarri e sa di piacere a Paratici che lo aveva cercato vanamente qualche anno fa. Intanto, la Roma ha fatto apprezzamenti sul terzino albanese, è un profilo che piace ma non si è andati oltre un semplice sondaggio.