Sportitalia - E' fatta per Demme: domani le visite mediche!

Il Napoli ha chiuso per Diego Demme. Non solo Lobotka, quindi, ma anche il centrocampista tedesco capitano del Lipsia, capolista in Bundesliga. Un'operazione da 10mln di euro più 2 (massimo) 3 milioni di bonus. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, domani sono fissate le visite mediche.

Diego Demme è un centrocampista classe 1991, nato in Germania ma con origini italiane essendo il padre calabrese. Proprio il papà, grande tifoso del Napoli, lo ha chiamato Diego in onore di Diego Armando Maradona ed ha già fatto visita al San Paolo in occasione dell'incrocio di Europa League e più volte in città perché ama trascorrere le vacanze all'ombra del Vesuvio.