Sportitalia - E' fatta, Rrahmani è del Napoli: arriverà a luglio, le cifre

Il Napoli si muove concretamente per giugno, in ottica evidentemente di una rivoluzione dell'organico da programmare con ampio anticipo. In serata - rivela Sportitalia - è stato definito in ogni dettaglio l'arrivo dal Verona di Amir Rrahmani, classe '94 tra le rivelazioni del campionato L'operazione si è conclusa per 12mln di euro più 2 di bonus, definita sia col club che con gli agenti del giocatore. Affare formalizzato per luglio quando verrà annunciata. L'affare poi si allargherà anche ad Amrabat e salirà a circa 30mln di euro complessivi.