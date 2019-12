Sportitalia - Il Napoli avanza su Lobotka! Il Celta apre e fa il prezzo, i dettagli

Non è ancora aperta la sessione invernale di calciomercato, ma è chiaro che i club già lavorano per rinforzare gli organici in vista della seconda parte di stagione. Tra questi, ovviamente, anche il Napoli: con l'avvento di Rino Gattuso sembra chiaro che alla rosa azzurra servono degli innesti per permettere al nuovo tecnico di mettere in piedi un 4-3-3 solido e convincente.



Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, il Napoli starebbe avanzando verso Stanislav Lobotka (25): centrocampista del Celta Vigo già cercato dal club partenopeo negli scorsi anni, lo slovacco sembra il giocatore indicato per rinforzare il centrocampo di Gattuso. Gli spagnoli navigano al momento nei bassifondi della classifica, e pare che siano disposti a liberarsi di Lobotka nonostante la lotta salvezza.

Altro nome è quello di Lucas Torreira (23) per il quale - riporta Pedullà - l'Arsenal starebbe ancora prendendo tempo. Dopo l'arrivo di Arteta, infatti, il centrocampista uruguaiano potrebbe ritrovare maggior spazio dopo un periodo in chiaro scuro con la maglia dei gunners.



Questo quanto riportato dal portale alfredopedulla.com: "Nelle ultimissime ore è avanzato il profilo di Stanislav Lobotka, un vecchio amore del Napoli che torna prepotentemente di moda. Il Celta Vigo ha aperto, lo slovacco venticinquenne ha una valutazione di almeno 20 milioni e piace molto per una svolta a centrocampo. Tutto questo anche perché su Torreira la svolta in panchina dell’Arsenal può modificare gli scenari: fino a venti giorni fa Torreira era sul mercato, con l’arrivo di Arteta ci saranno riflessioni. E per questo motivo il Napoli è tornato deciso su Lobotka, in attesa di una decisione definitiva. Per giugno piace sempre Amrabat: non è un’operazione completata ma ci saranno altri contatti con il Verona.