Sportitalia - Il Napoli non affonda, Mendes offre James al Milan: è tutto nelle mani del potente manager

“Mendes ha offerto James Rodriguez al Milan”. Ad annunciarlo è l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà che spiega come l’agente abbia offerto il calciatore colombiano ai rossoneri perché si sarebbe arenata la trattativa che avrebbe portato Angel Correa (altro assistito di Mendes) dall'Atletico al Milan a causa della trattativa sfumata tra Andrè Silva e il Monaco. Per chiudere con James, l'Atletico ha bisogno di cedere Correa. Mendes, visto il mancato affondo del Napoli che non sembra andare oltre il prestito, ha offerto il colombiano al Milan. “Mendes - spiega Pedullà - gestisce tutte queste trattative che potrebbero tornare al proprio posto con un effetto domino, con Andre Silva al Wolwerhampton, Correa al Milan e James all'Atletico Madrid".

Attraverso il portale alfredopedulla.com, l'esperto di mercato aggiunge: "Jorge Mendes è un abile tessitore di molte trame di mercato e non fa nulla per caso. Il Milan aspetta di definire l’operazione Angel Correa, anche se non ci sono stati incontri con Berta. Alcuni dettagli devono essere messi a posto, pur essendoci la volontà totale di chiudere l’operazione. Correa resta quindi in orbita Milan, ma occhio all’imprevedibilità di Mendes che sta lavorando – come spieghiamo a parte – sull’affare André Silva e che ha in pugno il destino di James Rodriguez. Nelle ultime ore il fantasista colombiano del Real è stato proposto anche al Milan, mentre l’Atletico aspetta l’uscita definitiva di Correa per chiudere e il Napoli resta aggrappato alla speranza. Tutto nelle mani del potentissimo Jorge…"