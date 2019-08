Sportitalia - Lozano libera Verdi, ma il Torino rallenta. Partirà Ounas: sfida tra due francesi

L’arrivo di Lozano dovrebbe comportare l’uscita in automatico di Verdi, ma il Torino - riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia sul suo sito - negli ultimi giorni si è concesso una pausa di riflessione e il Napoli lo cede soltanto alle sue condizioni. Intanto, c’è grande interesse nei riguardi di Adam Ounas: spinge forte il Nizza, insegue il Lille, in Italia ci sarebbe il Cagliari ma almeno oggi la soluzione all’estero è la più gettonata. Il Napoli cede Ounas soltanto in prestito, possibilmente secco, crede fortemente nelle qualità del ragazzo.