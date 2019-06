Sportitalia - Lozano-Napoli, discorsi ben avviati: messicano in azzurro anche senza cessione di Insigne

Tiene banco il mercato in casa Napoli, con diversi nomi che ruotano attorno al club partenopeo. Come riportato ai microfoni di Sportitalia da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, De Laurentiis insisterà fino alla fine per James Rodriguez mentre per Hirving Lozano i discorsi sono ben avviati: con l'arrivo del messicano il Napoli potrebbe mettere in piedi una cessione importante, ma si potrebbe lavorare anche con cessioni minori senza per forza far partire pezzi da 90 come Insigne.