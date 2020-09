Sportitalia - Milik, avanza il Tottenham: domani conference call tra i club

Per Arek Milik avanza l'ipotesi Tottenham, alla ricerca da tempo di una punta alternativa a Kane. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, domani è fissata una conference call per capire se l'affare può andare a buon fine. L'operazione libererebbe il Napoli di un esubero, facendo entrare risorse importanti per sbloccare il mercato.