Sportitalia - Napoli resta su Lobotka: non è un problema economico, serve l'ok del Celta

Nonostante diversi nomi come alternative, il Napoli resta su Stanislav Lobotka, che nei piani doveva arrivare proprio nella settimana che porta alla Lazio. Secondo quanto riferito da Sportitalia, non è un problema di soldi visto che il Napoli è arrivato a 20mln di euro ma il Celta deve trovare un sostituto. Il Napoli depista per mettere fretta perché il Celta sa che lui vuole andare al Napoli e lì guadagnerebbe 1,8mln di euro a stagione, cifra che non può garantirgli e quindi non può tenerlo scontento