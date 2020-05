Sportitalia - Nuovo obiettivo per il Napoli: se va via Milik si punta Osimhen, i dettagli

Il Napoli continua a monitorare la situazione attaccanti per la prossima stagione: dopo l'ormai prossimo rinnovo di Dries Mertens, il club azzurro vuole capire cosa accadrà con Milik, il cui contratto scade a giugno 2021. La redazione di Sportitalia ha svelato che per il Napoli, per il prossimo mercato, un profilo che piace tanto è Victor Osimhen del Lille, classe 1998.

CLASSIFICA - Il calciatore del Lille - come riferisce Sportitalia - nelle classifiche degli Under 21 del 2019 dei 5 campionati più importanti europei, per valutazione e rendimento ha chiuso al primo posto davanti a Mbappè.

VALUTAZIONE - Ha una valutazione di 45-50 mln di euro, con un contratto lungo (scadenza 2024). Il Lille vende i talenti importanti dopo un anno dall'acquisizione. E' un profilo da tenere in seria considerazione per il Napoli. E' un attaccante fisico, circa 190 cm, di potenza, tecnico e rapido. Il club francese probabilmente entrerà nell’ordine di idee di cederlo, la concorrenza non mancherebbe ma il Napoli l’ha già seguito e apprezzato.

L'ANEDDOTO - Tifoso del Chelsea da ragazzino (“colpa” di Drogba), c’è un aneddoto che lo caratterizza: nel 2008 dopo il rigore sbagliato da Terry e che costò la Champions ai Blues, uscì distrattamente dal locale che aveva scelto per guardare la finale e andò a sbattere contro una porta. Fu portato in ospedale per medicare una ferita al sopracciglio