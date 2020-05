Sportitalia - Osimhen ha già detto sì al Napoli: ora bisogna trattare col Lille, ma serve tempo

Passi avanti nella trattativa che porta a Osimhen, attaccante 21enne del Lille, tra i principali obiettivi di mercato del Napoli per sostituire Milik. La redazione di Sportitalia, con gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà, fa sapere che il ragazzo ha già detto sì, ha già sposato il progetto azzurro, ora bisognerà trattare col Lille che è una bottega cara e che fa del calciatore, in termini economici, una valutazione importante.

Sul proprio sito, il giornalista aggiunge: "Ovviamente la concorrenza non manca, esattamente come c’era per Pepé (sempre del Lille) la scorsa estate, ma parlare di offerte da 70 milioni per il cartellino, già pervenute ai francesi da due club inglesi, è un purissimo sforzo di fantasia. Di sicuro la Premier League da sempre è molto attenta alle evoluzioni dei talenti impegnati in Ligue 1, ma tutto il resto è figlio di acrobazie verbali senza alcun tipo di fondamento. Non è ancora il momento della offerte, esattamente come è il momento di aspettare l’annuncio del rinnovo di Mertens. Di sicuro il Napoli si è mosso molto bene e per tempo, incassando la disponibilità di Osimhen. Il resto lo vedremo, con calma".