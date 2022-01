Spremuti alla distanza, cambi non pronti e si rigioca subito: Spalletti lancia l'allarme per Bologna

Il Napoli saluta la Coppa Italia. La squadra di Luciano Spalletti viene eliminata dalla Fiorentina al Maradona, lasciando in campo probabilmente tutto quello che può dare in questo momento molto difficile della sua stagione. Gli azzurri cedono nettamente ai supplementari, in 9 uomini dopo le espulsioni di Lozano e Fabian, ma in realtà - anche se non mancano occasioni sull'1-1 per passare in vantaggio - mostrano poca lucidità già nella ripresa non sfruttando l'uomo in più, per poi soffrire nel finale rischiando il 3-1 dei viola (fermati in contropiede dall'arbitro per sanzionare lo spagnolo col secondo giallo) prima del pareggio episodico di Petagna. Un gol in 9 che prolunga per 30 minuti pesantissimi l'agonia di una squadra in difficoltà fisiche già dopo un'ora di gioco ed alla terza gara ravvicinata con gli stessi elementi.

In tanti spremuti o fuori condizione

Spalletti si ritrova costretto a schierare di nuovo gli stessi elementi, considerando che diversi rientri si sono concretizzati solo nelle ultime ore precedenti al match. Ghoulam ad esempio dopo un'ora cala nettamente alla terza gara ravvicinata (non ne giocava 3 di fila da anni), così come Demme, Lobotka, Politano e Mertens (costretto persino ai 120'), ma ai subentrati è difficile chiedere di più: un solo allenamento per Lozano dopo una ventina di giorni in Messico, Meret e Malcuit aggregati in mattinata e Fabian chiamato ad un minutaggio superiore a quello che ha nelle gambe.

Spalletti preoccupato per Bologna

"C'erano giocatori che avevano giocato tre giorni fa e quelli entrati sono fuori da tempo. Il minutaggio ci ha creato problemi, molti hanno tirato la carretta e ora hanno difficoltà nel recuperare", nel post-partita Luciano Spalletti lancia l'allarme anche per la trasferta di Bologna di lunedì, da non fallire per non perdere ulteriore terreno dalle inseguitrici per la zona Champions: "Il problema è che dobbiamo recuperare, ma chi torna è stato fuori dieci giorni e come si fa? Non possono fare una partita di livello pressando di continuo". Intanto ieri s'è negativizzato Mario Rui, ma bisognerà capire l'effettiva condizione dei recuperi.