SSCNapoli, Bianchini: "Obiettivo Top10 club con più ricavi! Serve subito lo Stadio! La genialata di ADL..."

vedi letture

Intervista a Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli ovvero il manager che dirige l’intera area commerciale, al Corriere dello Sport. Di seguito vi proponiamo uno stralcio.

Dal suo arrivo nel 2022 i ricavi aumentano del 60% ogni anno e il brand è il 17° al mondo:

"Ma il club può entrare tra i primi dieci. Puntiamo sull’identità cittadina e la conquista dei mercati: dall’Asia alla Scozia di McT. I prossimi due anni saranno cruciali per la fase due annunciata dal presidente e imperniata sul processo d’internazionalizzazione, la crescita dei ricavi e le infrastrutture. Stadio e centro sportivo".

Azzurro: è il colore del futuro?

"L’obiettivo è entrare tra le prime dieci società del mondo, ma è imprescindibile uno stadio di proprietà per aumentare i ricavi, creare movimento, un museo, aree hospitality più ampie. Il Maradona o uno nuovo, di questo se ne occupano il presidente e le istituzioni. Ma quando vengono i turisti durante la settimana per visitare il Maradona, mi piange il cuore a pensare che non possono entrare".

Dal suo arrivo nel club, gennaio 2022, il fatturato commerciale è in costante aumento del 60%.

"La svolta è stata l’autoproduzione: De Laurentiis ci ha pensato, ha coinvolto un’icona assoluta come Armani, sua figlia Valentina in veste di stylist et voilà. Una genialata assoluta: la maglia è il passaporto, è l’emblema. Tra un po’ presenteremo la terza. E con Armani abbiamo rinnovato fino al 2028".