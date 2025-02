Stadio Maradona, c'è una novità con restyling light: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla del futuro dello stadio Maradona che necessita di un restyling in vista degli Europei del 2032 con la candidatura di Napoli ad oggi tutt’altro che certa. C’è una novità, una possibile soluzione alternativa per i lavori.

Ovvero: non coinvolgere il Napoli ma fare "un restyling in maniera light con fondi pubblici che siano comunali, regionali, governativi, di un fondo, del credito sportivo e perché no - scrive il quotidiano - anche con l’aiuto di sponsor". E questa l’ultima possibile soluzione per provare a risolvere un problema ormai atavico.il Maradona è stato interessato dall’ultima ristrutturazione nel 2018 prima delle università.

Intanto lo stadio contro l'Inter per la sfida di inizio marzo - la data verrà comunicata venerdì 21 febbraio - farà registrare l'ottavo sold out stagionale. Già finiti, o quasi, i biglietti: prevendita andata a ritmo spedito come nelle previsioni e non è ancora partita la vendita libera.

