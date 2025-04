Stava per lasciare Napoli il protagonista a sorpresa contro il Monza

Rafa Marin sarà titolare sabato a Monza. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta dei suoi primi intensi mesi vissuti in azzurro: "Arriva per 10 milioni dal Real che si tiene la recompra e non gioca mai; a gennaio lo chiedono in tanti, compreso il Como di Fabregas, ma alla fine la spunta il Villarreal che lo aspetta a braccia aperte. Rafa organizza anche il trasloco ma alla fine il Napoli non prende un sostituito e non parte. A seguire, l’Under 21 spagnola lo esclude dal giro di convocazioni di marzo".