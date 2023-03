Stracciato ogni record: ecco quanto incasserà il Napoli per derby Champions al Maradona

Servirebbero due Maradona per soddisfare le richieste in vista della sfida Champions Napoli-Milan

Servirebbero due Maradona per soddisfare le richieste in vista della sfida Champions Napoli-Milan: si va verso un incasso da circa 6 milioni di euro. Lo evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Bisognerà farselo bastare questo stadio con i suoi 54.726 posti: lo riempiranno, hanno già cominciato a farlo gli abbonati con il diritto di prelazione (aperta da ieri e fino a domani alle 12), al resto penserà la folla che sta in attesa dinnanzi a un computer, perché dal momento in cui partirà la prevendita libera, sarà una corsa al mouse.