Su quell'asse si dà del tu al pallone

Il Napoli è finalmente guarito: terza vittoria consecutiva in campionato e zona Europa sempre più vicina. La squadra di Gattuso supera il test Torino con grande scioltezza dimostrando di esser ormai lontana parente di quell’organico che faceva immensa fatica in campionato. Nella prestazione di ieri è dà elogiare tantissimo la catena di destra degli azzurri che si è resa protagonista dando continue noie agli avversari granata.

L’ASSE - Il Napoli non gioca più solo a sinistra: adesso anche la catena di destra ha un ruolo funzionale. Ieri c'è stato un lavoro eccelso sull’asse Di Lorenzo, Fabian, Politano. Il terzino azzurro è stato anche il protagonista del gol del momentaneo 2-0 con uno splendido taglio alle spalle della difesa avversaria. Se ormai le prestazioni eccelse di Di Lorenzo non fanno più notizia, una nota di merito va a Fabian e Politano: l’ex Inter sta cominciando ad entrare nei dettami tattici di Gattuso facendo fase offensiva e ripiegando in fase difensiva. Il collante tra il terzino è l’esterno è Fabian Ruiz, classe innata quella dello spagnolo che cresce sempre di più di partita in partita.

L’AZIONE - Da sottolineare la grande azione che aveva portato alla prima super occasione di Di Lorenzo: Politano riceve tra le linee e sfrutta l'inserimento del terzino premiandolo alla perfezione, ma Sirigu è riuscito a salvare con un autentico miracolo. Su quell’asse di destra, si dà del tu al pallone, ne è contento Gattuso e i milioni di tifosi azzurri che aspettavano da tanto di vedere finalmente una squadra capace di queste prestazioni.