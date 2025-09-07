Super De Bruyne trascina il Belgio! Doppietta e assist nel 6-0 contro il Kazakistan

Il Belgio travolge il Kazakistan 6-0 grazie ad una prestazione da fuoriclasse di Kevin De Bruyne. Nel match del Gruppo J di qualificazioni ai Mondiali 2026 il centrocampista del Napoli si rende protagonista con una doppietta e un assist. E' proprio lui a sbloccare la gara al 42' con un grandissimo tiro da fuori area che s'insacca all'incrocio. Due minuti dopo fornisce il passaggio vincente per il raddoppio di Doku (doppietta anche per lui) e va in rete ancora all'84' con un preciso diagonale di destro, prima di lasciare il campo tra gli applausi del Lotto Park di Anderlecht due minuti dopo.

Le altre reti del Diavoli Rossi portano le firme Raskin e Meunier. Grazie a questi tre punti conquistati il Belgio aggancia - con una partita in meno - al secondo posto in classifica il Galles, portandosi a solo un punto dalla Macedonia. Di seguito la situazione attuale del girone.

La classifica del Gruppo J:

Macedonia del Nord 11

Belgio 10*

Galles 10

Kazakistan 3

Liechtenstein 0

* una gara in meno

