“Sei sicuro?": rigore su Di Lorenzo, svelato l'audio tra Mariani e il suo assistente

Emergono nuovi dettagli sul tanto discusso rigore assegnato al Napoli contro l'Inter dall'arbitro Mariani. Nel corso di 'Ref Cam', pubblicato sul canale YouTube della Lega Serie A, le immagini rivelano che la decisione di concedere il penalty per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo arriva dalla segnalazione dell’assistente Bindoni. Dopo un breve consulto col suo collaboratore: "Sei sicuro?". il direttore di gara Mariani fischia il rigore.

Secondo quanto filtra dalla Commissione Arbitri Nazionale (Can), la responsabilità dell’episodio sarebbe suddiviso tra assistente 60%, arbitro 30% e VAR Marini 10%. L’audio tratto dal video conferma che il fischietto di Roma, prima accogliere la segnalazione del suo assitente, aveva sorvolato sul contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo.