Rileggi live Buongiorno in conferenza: "Dobbiamo essere uniti e coesi come oggi, col sacrificio si fa risultato"

Al termine di Napoli-Inter, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa.

Bastano questi 90' per certificare il ritorno del Napoli dopo i problemi di inizio stagione? "Credo che la squadra sappia che per continare così dobbiamo lavorare al massimo ed essere concentrati per 90' e in allenamento. Per farlo il gruppo deve essere sempre unito e coeso. Abbiamo avuto grande mentalità, nel secondo tempo abbiamo gestito la palla. Siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada".

Cosa è cambiato stasera? "Dovevamo ritrovarci ed essere tutti uniti, con la voglia di sacrificarsi per il compagno. Oggi è stata una prova, con la compatezza possiamo fare risultato e vincere partite come questa".

Come stai dopo l'infortunio? "Sto sempre meglio, dobbiamo cercare di gestire il minutaggio con il mister in questa prima parte, dopo i miei infortuni. Mi sento bene e sto lavorando tanto anche con lo staff e i preparatori, quindi sono contento".

Cosa è cambiato con Juan Jesus accanto? "E' un giocatore di grande esperienza, ma mi trovo bene anche con Sam e Amir. La vera differenza è la comunicazione che abbiamo in campo, cerchiamo di comunicare il più possiibile per darci una mano".

Come mai il rendimento differente tra casa e fuori? "Sicuramente la spinta del Maradona si fa sentire per noi e per gli avversari. Giocare qui è sempre emozionante, i tifosi ti trasmettono tanto".

Si può pronunciare la parola scudetto? "Pensiamo a lavorare e a pensare partita per partita".