Il Mattino: "Choc De Bruyne"
Oggi alle 09:50Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con l'infortunio di Kevin De Bruyne: "Choc De Bruyne. Più grave del previsto l'infortunio del fuoriclasse belga: salterà 30 partire. Oggi il Lecce". Di seguito la prima pagina integrale.