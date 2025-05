Svolta Conte: da ADL promessa di mercato super da 200mln e strutture per convincerlo

La riapre Aurelio. Questo il titolo del Corriere dello Sport oggi in edicola. Si parla dell'incontro durato tre ore ieri a Roma tra le parti per definire il futuro della panchina. Il presidente sta facendo di tutto per trattenere il tecnico campione: garantiti interventi sulle strutture e un mercato super. Sono pronti 200 milioni per costruire un Napoli ancora più forte e soprattutto per competere ai massimi livelli in Italia e in Champions.

Proprio De Laurentiis, si legge, ha "riaperto il tavolo con il tecnico campione d’Italia, dopo la profonda frattura creata a gennaio dalle strategie intraprese dal club sul mercato, fornendo ogni tipo di garanzia possibile sull’enorme ambizione del club e sulla portata degli investimenti". Conte si è preso del tempo per decidere, risposta attesa entro venerdì. Ma ora il Napoli spera di convincere l'allenatore a restare.