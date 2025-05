Foto Billing lascia la città e saluta sui social: "Napoli, arrivederci per ora"

Philipp Billing lascia - almeno per il momento - Napoli. Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto, il centrocampista danese rientra al Bournemouth, club proprietario del suo cartellino, in attesa di capire se il Napoli deciderà o meno di esercitare il diritto di riscatto.

Autore del gol decisivo nella sfida contro l’Inter, Billing ha lasciato un segno importante nella stagione azzurra. Sui social ha voluto salutare la città e i tifosi con un messaggio chiaro: “Arrivederci per ora, Napoli”, ha scritto su Instagram, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno.