Svolta Di Lorenzo, ha telefonato ad ADL: martedì l'agente annuncerà il futuro

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:15 In primo piano

Un altro passettino di Giovanni Di Lorenzo verso il Napoli. Lunedì il capitano ha chiamato il presidente De Laurentiis. Questa la notizia sul capitano del Napoli diffusa dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ritiene dunque che ci siano tutti i presupposti per una positiva soluzione della questione: "Un indizio, l'ennesimo, sul riavvicinamento tra le parti, sul sereno che s'intravede all'orizzonte dopo le nubi di fine maggio. La vicenda è destinata a concludersi presto, entro una settimana.

Il suo agente, Mario Giuffredi, sta organizzando per martedì, in un hotel di Napoli, un incontro con la stampa, un confronto per fare chiarezza sul domani. Di Lorenzo si è concesso un po' di riposo dopo una stagione infinita che si è conclusa con la delusione a Euro 2024. I due si sentiranno nel weekend e martedì se ne saprà di più sulla volontà del giocatore legata al futuro. Sarà proprio Giuffredi a svelarla".