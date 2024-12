Svolta in difesa, CdM: "Kiwior in pole position: contatti fitti con l'Arsenal"

vedi letture

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Napoli, Jakub Kiwior in pole position per la difesa, contatti fitti tra gli azzurri e l'Arsenal. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul possibile obiettivo di gennaio in difesa del club azzurro nell'imminente mercato di gennaio, con Conte che ha richiesto espressamente un rinforzo nel reparto arretrato.

"Il Napoli a gennaio vuole rinforzare la batteria dei difensori centrali, il primo obiettivo è Kiwior dell’Arsenal che finora ha aperto alla cessione solo in prestito con obbligo di riscatto e non c’è ancora l’accordo economico, i colloqui sono fitti tra i club. Kiwior, di piede mancino, all’occorrenza può essere adattato anche nel ruolo di terzino sinistro. In lista gli farebbe spazio Juan Jesus, che andrebbe altrove oppure verrebbe messo ai margini, come accaduto a Mario Rui" si legge sul quotidiano