Svolta James, il CorSport annuncia: "Il Real lo cede a titolo definitivo! Contatti continui con Ancelotti"

Svolta sul futuro di James Rodriguez. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Real Madrid vuole cedere il calciatore al Napoli a titolo definitivo e non più sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Piccola distanza tra le due società, si continua a trattare, intanto il calciatore è in contatto telefonico con Ancelotti. Sono giorni decisivi e il Real Madrid - che sta facendo una sorta di resistenza strategica ma che comunque ha bisogno di cederlo - sa bene che il Napoli è l'unica vera società in grado di poter prelevare il campione colombiano.