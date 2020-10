Svolta Lozano: Napoli scopre il vero Chucky grazie ad una mossa di Gattuso

Con quattro gol all'attivo, Hirving Lozano è attualmente il capocannoniere di questa Serie A. Alzi la mano chi sarebbe riuscito a predirlo prima dell'inizio del campionato. Seconda doppietta consecutiva dopo quella al Genoa per il Chucky, che in appena tre gare (quella con la Juve non s'è disputata) ha eguagliato il suo record dell'anno scorso in Serie A. Come ha trovato la svolta il messicano? Grazie a Rino Gattuso e a una sua semplice mossa: schierarlo in un ruolo a lui congeniale. A sottolinearlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Gattuso, fino a poco fa nemico pubblico del pueblo messicano, innamorato del Chucky, ma bravo prima a scuoterlo e poi a fare la cosa più semplice: schierarlo nel suo ruolo. [...] Per il momento, le reti sono un poker e le giocate molte di più: ci sta che è un piacere, nei tre dietro la punta; bene a destra e anche meglio a sinistra, settore dove riesce anche a esibire colpi come quello del bis con l’Atalanta. Ancelotti, l’uomo che lo aveva voluto fortemente, ne conosceva senza dubbio bene qualità e potenziale, ma schierandolo da seconda punta evidentemente non riusciva a trarne il meglio. Ecco, Rino non ha fatto altro che spostare il suo raggio d’azione e restituirgli l’habitat".