Svolta Osimhen, Giuntoli è in Francia! CdS: "Il Napoli vuole chiudere per la punta e Gabriel"

Il Napoli accelera per Victor Osimhen. Il ds Giuntoli è in Francia, blitz che può diventare decisivo. C'è la volontà di ottenere quanto prima il sì del ragazzo ma anche del Lille che ha in rosa un altro calciatore che piace tanto, si tratta di Gabriel, difensore brasiliano considerato l'erede di Koulibaly. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, solo per Osimhen, il Napoli ha messo sul piatto 50 milioni ma ha proposto di inserire nell'affare anche Ounas, che volentieri tornerebbe in Francia.