Svolta Raspadori, il Napoli lo blinda: non parte più, neppure in prestito

Decisiva due volte la rete contro il Venezia per la vittoria del Napoli nell’ultima di campionato. Il club di De Laurentiis blinda Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo non partirà a gennaio, è stato messo fuori dalle voci di mercato: non sarà ceduto, scrive il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola, non andrà in prestito e neppure entrerà in uno scambio con la Juventus, con la Roma oppure con altri club.

Il Napoli è stato chiaro: Raspadori resta in azzurro. Per Conte sarà una pedina preziosa nel nuovo ruolo, quello di interno offensivo di centrocampo. Nonostante le voci relative agli ultimi giorni e la valutazione del club di 20-25 milioni, il goal di Venezia sa tanto di svolta per il suo destino. Raspadori non si muove dal Napoli.