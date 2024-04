Tavolo su Bagnoli con ADL, Manfredi: "Incontro molto positivo, l'obiettivo è avere stadio moderno a Napoli per Euro 2032"

TuttoNapoli.net

Oggi a Roma, nella sede del Ministero per il Sud, si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato il Ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto, l'Amministratore Delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il sindaco di Napoli in qualità di Commissario governativo di Bagnoli Gaetano Manfredi e il presidente della Società Sportiva Calcio Aurelio De Laurentiis.

All'esito del tavolo, "si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all'interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l'opportunità di intervenire sullo Stadio Maradona", si legge in una nota.

Questo il commento all'ANSA del sindaco di Napoli e Commissario governativo di Bagnoli, Gaetano Manfredi: "E' stato un incontro molto positivo con una logica di forte collaborazione e anche l'impegno del Governo, del ministro Fitto e del ministro Abodi, che non era presente ma sta seguendo con grande attenzione questa vicenda.

Ovviamente il nostro obiettivo è avere uno stadio moderno a Napoli che ci consenta di poter ospitare gli Europei. Si deve accelerare sulle bonifiche e sulle bonifiche a mare e si deve aprire anche il dossier sugli investimenti. Adesso è il momento in cui bisogna attrarre anche gli investitori privati che devono realizzare gli interventi previsti nell'area, visto che abbiamo certezza sui modi e sui tempi delle bonifiche e sull'apertura dei cantieri".