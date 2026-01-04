Tegola Neres: va ko all’Olimpico, chiede il cambio ed esce zoppicando

Tegola Neres: va ko all’Olimpico, chiede il cambio ed esce zoppicandoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00In primo piano
di Fabio Tarantino

Brutte notizie per il Napoli. Nel corso della gara con la Lazio a metà ripresa si è fatto male Neres costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Mazzocchi. Da valutare ora le condizioni fisiche del brasiliano che si toccava il piede sinistro. Nel finale ha lasciato il campo zoppicando sulle spalle dello staff medico del Napoli. 