Conte a Dazn: "Grandi vittorie con ottimo calcio e infortuni! Sul mercato e Neres..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto a Dazn al termine della partita vinta dal Napoli contro la Lazio: "Infortunio Neres? Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo. Però faccio i complimenti ai ragazzi. Giocare contro la Lazio all'Olimpico con questa qualità di gioco e pulizia tecnica e forza fisica. Non li abbiamo fatti giocare e quando avevamo palla eravamo bravi e preparati. Il livello oggi è stato molto alto.

Quando si preparano le partite e si ha il tempo di farlo, cerchiamo anche di esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori per trovare gli spazi per far male. L'interpretazione della gara è stata eccezionale. Potevamo fare anche un gol in più e nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ecco, ci sta mancando un po' di cinismo. Tante volte non concretizziamo ma i ragazzi stanno facendo molto bene e sono veramente contento. Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo cose importanti al di là della vittoria. Battiamo squadre forti con qualità di gioco elevata. Non sarà facile, ora, dato che si giocherà ogni tre giorni e non si possono fare troppe rotazioni. Speriamo di non pagare conseguenze per il fatto di dover giocare ogni tre giorni e dovendo sfruttare tanto alcuni calciatori.

Mercato? Non tocco questi argomento, lo scorso anno dissi 'non facciamo danni' e poi partì Kvara. Loro sanno qual è il mio pensiero, è sotto gli occhi di tutti quello che succede, chi c'è, può recuperare e chi farà grande fatica invece a recuperare. Io faccio l'allenatore e devo ottimizzare le risorse che ho. La richiesta per me è sempre altissima".