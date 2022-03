Tentazione Januzaj per l'attacco: a giugno si svincola, può arrivare a zero

Oltre al colombiano Sinisterra, sono tanti i giocatori monitorati dal Napoli per l'attacco, sapendo di dover sostituire Insigne

TuttoNapoli.net

Oltre al colombiano Sinisterra, sono tanti i giocatori monitorati dal Napoli per l'attacco, sapendo di dover sostituire Insigne e forse anche Mertens. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La prima tentazione, quella che il mercato ti scaraventa sotto al naso, perché c’è sempre un manager che t’avvisa, si chiama Adnan Januzaj (27 anni), un presente alla Real Sociedad, un passato al Manchester United: uno che ha studiato con Rooney e Giggs, uno che nel grande calcio è stato lanciato da sir Alex Ferguson, che non ha mai rispettato pienamente le attese ma che certo non ha neanche disperso quel patrimonio tecnico che si porta appresso sin dalla culla. A giugno si svincola".