Terminata la 'Tregua del Britannique': dopo la foto con ADL, torna contestazione Ultrà

Contestano ora tutti, anche i tifosi delle Curve che scortavano entusiasti o silenti il Napoli dopo la “Tregua del Britannique”. Così Antonio Corbo, sull'edizione odierna di Repubblica, scrive nel suo commento a Napoli-Frosinone ricordando la famosa foto scattata al Britannique da Aurelio De Laurentiis con alcuni esponenti del tifo organizzato.

"Anche nella formazione bloccata dal Frosinone penultimo tra i fischi di Fuorigrotta, il Napoli non ha schierato uno solo dei nuovi. Bocciati da tutti e tre gli allenatori coinvolti nella penosa stagione di uno scudetto tradito. Ma chi li ha comprati è ancora al suo posto. Il presidente e non solo, tutta la catena di comando. Amministratore, capo dello Scouting, due direttori sportivi in attesa del terzo, il giovane Giovanni Manna preso dall’Under 23 della Juve, riconoscibile per i salti di gioia in tribuna a Torino quando il suo club segna.Contestano ora tutti, anche i tifosi delle Curve che scortavano entusiasti o silenti il Napoli dopo la “Tregua del Britannique”.