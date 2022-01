Ti lascio perché ti amo troppo è la frase di chi ti ha 'messo' le corna

Ti lascio perché ti amo troppo. Alessandro Siani ci aveva fatto pure un film, perché questa frase in qualche modo è rimbalzata in diverse vite. In quella di tutti i giorni e pure nel pallone, con maglie baciate e poi riversate in altri colori come un semplice passaggio in tintoria.

Se c’è, dunque, una frase da non dire quando due strade arriva al punto di separarsi è proprio quella. Perchè l’amore dovrebbe coprire tutto, prevalere su ogni tipo di valutazione (leggittima) di tipo economico/sociale. L’amore non vuole altre spiegazioni, non ne ha bisogno. Almeno nella sua versione assoluta.

Lorenzo Insigne ed il Napoli si trovano proprio in quel momento lì. Hanno camminato insieme per così tanto tempo, che forse mai ci avevano pensato di separarsi per davvero. Che arrivasse quel freddo maledetto, gelido come un inverno canadese. Eppure siamo lì, dentro a quel momento in cui tutti conoscono il finale della storia. Una fase delicata, da gestire con grande intelligenza da ambo le parti.

Superfluo ricercare presunte verità, dare la caccia ai colpevoli in una storia che si è chiusa per una volontà in ogni caso bilaterale. Il finale di una storia non deve macchiarne il viaggio. Per farlo, serve semplicemente rispettare quella cosa baciata così tante volte: la maglia.