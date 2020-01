TMW - Accordo col Milan per Rodriguez: prestito con diritto, i dettagli

Napoli letteralmente scatenato sul mercato: è quasi fatta anche per Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, c'è l'accordo tra Milan e Napoli, che dopo aver sistemato il centrocampo, si è buttato sul terzino sinistro svizzero (sarebbe un arrivo molto gradito a Gattuso, avendolo allenato già per 18 mesi al Milan). C'è accordo tra le società per un prestito con diritto di riscatto, contatto a breve tra l'agente e il Milan per portare avanti la trattativa. Lo stato avanzato della trattativa, che ha subìto l'accelerata dopo i problemi col Fenerbahce, obbliga il Milan ad andare a caccia di un'alternativa. Antonee Robinson del Wigan, rimane la prima scelta.