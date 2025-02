Ultim'ora Tmw - Napoli stregato da Marianucci contro la Juve: occhi sul 2004 dell'Empoli

Nome nuovo per la difesa del Napoli. Possibile colpo in prospettiva dopo che a gennaio è saltato l'assalto a Comuzzo della Fiorentina? La palma di eroe della vittoria storica conquistata ieri sera dall'Empoli sul campo della Juventus porta il volto di Luca Marianucci (20 anni), difensore centrale classe 2004. Proprio lui è nel mirino del club azzurro, secondo Tmw.

"Prodotto del vivaio Empoli, Marianucci è l'esempio in carne ed ossa del Metodo Monteboro, dal nome del centro sportivo azzurro. Dopo aver fatto benino il settore giovanile, ha vissuto un assaggio di professionismo con il prestito alla Pro Sesto in Serie C e una volta rientrato, l'estate scorsa, ha convinto D'Aversa a dargli fiducia e confermarlo nel suo gruppo. Da potenziale ennesimo prestito, è diventato decisivo. Tanto da aver attirato su di sé attenzioni illustri: quella del Napoli come possibile rinforzo già per l'estate ma anche quella del commissario tecnico Luciano Spalletti, che l'ha già visionato in più occasioni".