Ultim'ora Tmw - Ostigard-Rennes, si avvicina il trasferimento: trovato l'accordo economico

In primo piano

Oggi alle 23:00 In primo piano

L'ultimo step su cui si lavora (con fiducia), adesso riguarda la durata contrattuale per il norvegese classe 1999.

Leo Ostigard sempre più vicino al trasferimento al Rennes. Come già raccontato, l'accordo tra i club esiste già da tempo - con una valutazione del cartellino da circa 7 milioni di euro - mentre nelle ultime ore è stata trovata la quadra anche per quanto riguarda l'accordo economico col giocatore. L'ultimo step su cui si lavora (con fiducia), adesso riguarda la durata contrattuale per il norvegese classe 1999. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Intanto questa mattina il Napoli si è ufficialmente sfilato dalla corsa a Mario Hermoso, difensore spagnolo classe '95 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid. Attraverso i suoi canali social, il club partenopeo ha annunciato di non essere più interessato al difensore di Madrid. "La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli", si legge nel tweet della società partenopea.